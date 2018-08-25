Глава Южной Осетии рассказал о визите Путина в Цхинвал

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что российский лидер Владимир Путин не посетит республику 26 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бибилова, «все спрашивают», будет ли Путин 26 августа в Цхинвале. Глава республики отметил, что «Владимир Владимирович будет в городе Цхинвал», однако этот визит не состоится 26 августа.

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«Но он будет», — заключил Бибилов.

Ранее Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику «через дверь, а не через сады». Такими словами он отреагировал на сообщения СМИ о том, что она в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.