В Южной Осетии готовятся к визиту Асада

Лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о проработке визита президента Сирии Башара Асада в Южную Осетию, передает РИА «Новости».

«Визит прорабатывается», — ответил Бибилов на вопрос о сроках визита Асада на пресс-конференции в Цхинвале.

Он, в частности, отметил, что подробности о сроках визита Асада сообщат через СМИ.

О том, что Башар Асад и Анатолий Бибилов подписали договор о дружбе и сотрудничестве во время официальной встречи в Дамаске сообщалось в июле. Также сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией в ходе визита югоосетинской делегации в Сирию.