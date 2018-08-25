NYT сообщила о молчании информаторов США в Москве

Разведывательные службы США начали получать меньше данных от своих осведомителей и информаторов, которые находятся в России, сообщает газета The New York Times.

По мнению собеседников издания, такая ситуация сложилась из-за эффективных действий российской контрразведки. Также утверждается, что многие из информаторов ЦРУ и других американских разведывательных агентств начали поставлять в США меньше данных в последние два года.

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«Источники [газеты] не верят, что информаторы были скомпрометированы или убиты. Они пришли к выводу, что они ушли в подполье из-за агрессивной контрразведки Москвы», — пишет газета.

В NYT отметили, что на осведомителей американских спецслужб могло оказать влияние дело Скрипалей.

Также собеседники издания рассказали, что проблемы со сбором информации могут быть связаны с высылкой разведчиков США из Москвы. Они добавили, что определенный эффект оказала и проверка минюста США в отношении расследования ФБР о предполагаемых связях с Россией членов предвыборного штаба Трампа.