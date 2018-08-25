В США обвинили 19 иностранцев в незаконном голосовании на выборах

Прокуратура Соединенных Штатов обвинила 19 иностранцев в том, что они незаконно проголосовали на президентских выборах 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу американского минюста.

Отмечается, что обвинение вынес прокурор восточного округа Северной Каролины Роберт Дж. Хигдон.

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Следствие считает, что обвиняемые подделали документы или предоставили ложные данные для незаконного получения гражданства.

По данным минюста, 12 обвиняемых являются выходцами из стран Латинской Америки, трое из Европы, трое из Азии и один из Африки. Среди обвиняемых есть граждане Мексики, Гаити, Италии, Германии, Японии и Панамы.

Ранее глава национальной разведки США Ден Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года.