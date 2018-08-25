Трамп поздравил нового премьера Австралии с назначением
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал назначение Скотта Моррисона на пост премьер-министра Австралии.
«Не существует больших друзей, чем США и Австралия», — написал Трамп.
Он также поздравил Моррисона с вступлением в должность премьера Австралии.
Реклама
Ранее сообщалось, что правящая Либеральная партия Австралии выбрала Скотта Моррисона премьер-министром страны.
Как отмечалось, помимо Моррисона на пост партийного лидера претендовали экс-глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп.