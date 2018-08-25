CNN: прокуратура Нью-Йорка начнет расследование в отношении Коэна

Генпрокуратура американского штата Нью-Йорк намерена начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна, который ранее был адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, прокуратура Нью-Йорка планирует начать расследование предполагаемых налоговых нарушений Коэна.

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Как отмечается, генпрокурор штата Барбара Андервуд направила запрос в налоговый департамент правительства Нью-Йорка для начала разбирательства.

Ранее сообщалось, что судебные власти американского штата Нью-Йорк направили Коэну повестку с целью допросить его по делу о благотворительном фонде Трампа.