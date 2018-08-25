Politico: Трамп намерен помиловать Манафорта

Сотрудники Белого дома считают, что президент США Дональд Трамп планирует помиловать бывшего главу его предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп намерен помиловать Манафорта, несмотря на уговоры своих советников и адвокатов.

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Как отмечается, по мнению Трампа, Манафорт является «смелым человеком», а дело против него «охотой на ведьм».

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение никого не помиловать, пока продолжается расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России.