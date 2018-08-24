Трамп отменил визит Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить визит в Северную Корею. Об этом он написал в твиттере.

Трамп объяснил, что принял такое решение, поскольку не увидел достаточного прогресса в денуклеаризации КНДР.

Кроме того, он указал на Китай, который, по его словам, из-за торговых споров между Вашингтоном и Пекином не помогает Пхеньяну в процессе денуклеаризации.

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«Госсекретарь Помпео надеется в скором времени посетить Северную Корею, вероятнее всего после того, как наши торговые отношения с Китаем будут урегулированы», — написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Помпео назначил спецпредставителя по КНДР.