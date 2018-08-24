В сенате США предсказали увольнение генпрокурора после промежуточных выборов

После того, как президент США Дональд Трамп возобновил нападки на генерального прокурора Джеффа Сешнса, сенаторы-республиканцы предрекают его скорую замену, пишет издание Politico.

Республиканцы, которые долгое время защищали генерального прокурора Джеффа Сешнса от гнева собственного руководителя — Дональда Трампа, все чаще думают, что его время истекло, пишет Politico.

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Сенатор США Боб Коркер считает, что для замены Сешнса после промежуточных выборов в ноябре уже «делаются шаги».

«Очевидно, что после промежуточных выборов он сделает изменения и выберет кого-то, кто сделает то, что он хочет», — сказал сенатор Боб Коркер.

Другой сенатор США, который имеет тесные связи с Белым домом, высказал ту же мысль.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответил на резкую критику американского президента Дональда Трампа в свой адрес.