NBC: Трамп принял решение никого не помиловать в течение хода «российского дела»

Президент США Дональд Трамп принял решение никого не помиловать, пока продолжается расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года. Об этом телеканалу NBC News заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

«Мы обсудили это в начале июня, и мы не договорились о помиловании во время расследования [Мюллера о «российском вмешательстве»]», — сказал Джулиани.

Реклама

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп обсуждал возможность помилования для бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, который ранее был признан виновным в налоговом мошенничестве по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. Джулиани также опроверг эту информацию. По словам личного адвоката Трампа, президента США не интересовал вопрос помилования исключительно Манафорта.

На этой неделе журналистка телеканала Fox рассказала о планах Трампа просить помилования для Манафорта.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс США.