Россия и Турция заявили о готовности к упрощению визового режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что стороны достигли договоренности по созданию механизма по облегчению визового режима. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров в эфире телеканала «Вести 24».

Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам об упрощении поездок для турецких граждан на взаимной основе.

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«Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему», — сказал Лавров.

Визовый режим для граждан Турции был введен Россией в ноябре 2015 года после того, как Турция сбила над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Ранее сообщалось, что МИД Турции выразил надежду отмену визового режима с Россией до конца 2018 года.