Джулиани пообещал восстание в случае импичмента Трампу

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, заявил, что в случае импичмента президенту США Дональду Трампу американский народ поднимется на восстание, передает Sky News.

«Вы можете объявить импичмент только по политическим причинам, и американский народ восстанет против этого», — сказал Джулиани.

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Он также заявил, что уверен в отсутствии причин для объявления импичмента и назвал бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который выступает против главы государства, лжецом.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что если оппоненты добьются его отставки, то «рынки обрушатся», а население страны обеднеет.