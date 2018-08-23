WSJ: друг Трампа получил иммунитет по делу о выплатах порнозвездам

Федеральные прокуроры США предоставили председателю издательского дома Аmerican Media Дэвиду Пекеру иммунитет в обмен на предоставление информации о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пекер, который является «давним другом» американского лидера, получил иммунитет в расследовании против экс-адвоката Трампа Майкла Коэна в обмен на информацию о юристе и президенте США.

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Как отмечается, следователи намерены спросить Пекера о выплатах Коэна для двух женщин, которые якобы состояли в сексуальных отношениях с Трампом.

Ранее сообщалось, что Коэн владеет информацией, которая может заинтересовать расследующего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера.