В Белом доме рассказали о травме Медведева

В Белом доме объяснили отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе правительства.

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Характер травмы и вид спорта в Белом доме не уточняют.

Ранее телеграмм-каналы распространили информацию со ссылками на источники в правительстве о неожиданном исчезновении Дмитрия Медведева. По их данным премьер-министр последний раз появлялся на публике 14 августа. Тогда он встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Заседание правительства последний раз состоялось 3 августа. В следующие три недели заседания правительства не проводились. По традиции они проходят в четверг, но 9 августа заседания не было потому, что премьер-министр посещал Камчатку. Заседания 16 и 23 августа просто не состоялись.

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. Так же неожиданно он исчез с общественного поля зрения в марте 2017 года. Тогда причиной недельного отсутствия премьера оказался грипп. Владимир Путин даже пошутил на одной из встреч с членами правительства о том, что они «Дмитрия Анатольевича не уберегли».