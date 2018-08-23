Патрушев: заявление после встречи с Болтоном не подписали из-за позиции США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что итоговое заявление после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном не было подписано из-за позиции США, передает РИА «Новости».

«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения», — заявил Патрушев.

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Так, отметил Патрушев, российская сторона предложила в ответ на внесение в документ положения о вмешательстве в выборы указать в нем пункт о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

«Мы сказали, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела. Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что после встречи пригласил американских коллег на новую встречу в Москву или другой город России. По его словам, вопрос о сроках встречи не обсуждался, однако отметил, что ожидает результативных переговоров.

Ранее сообщалось, что Болтон и Патрушев обсудили Сирию.