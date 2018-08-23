Эксперт: Скрипаль молчит, потому что знает, кто его отравил

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин рассказал, почему отравленный в Солсбери бывший офицер ГРУ не выходит на связь, передает НСН.

«Самое страшное, что это дело снова используется для антироссийских санкций, которые сегодня вступили в силу. Мне кажется, что Сергей Скрипаль вообще молчит, потому что знает, кто его отравил. Он опытный человек. А Юлия, грубо говоря, просто попала под раздачу британской разведки.

Юлия просто не понимает, с кем имеет дело. Именно поэтому Сергею не дают выходить на связь. Если мы не разоблачим эту провокацию, то она и дальше будет нам аукаться. Нам важно, чтобы он заговорил. Неважно с кем и как, главное самостоятельно», — рассказал он.