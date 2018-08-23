Time поместил на обложку Трампа в затопленном Овальном кабинете

Американский еженедельный журнал Time выйдет в новом номере с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме. Об этом сообщается на сайте издания.

Действие происходит в Овальном кабинете, который полностью заполнен водой. На обложке напечатана надпись: «глубоко». На изображении видно, что над водой держится лишь голова Трампа.

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Это уже не первый раз, когда Time публикует на обложке карикатуры на американского лидера. Автор карикатуры Тим О'Брайен — художник журнала Time. Отмечается, что это уже третья иллюстрация из данной серии: ранее Трамп был изображен во время шторма в Овальном кабинете, затем — в наполовину заполненном водой кабинете, а в этот раз — уже в полностью затопленном Овальном кабинете с плавающим Трампом, который больше не сидит за своим рабочим столом.

Как отмечает сам журнал, новая обложка символизирует «растущие проблемы, который стоят перед президентом США Дональдом Трампом». В частности, поводом для обложки послужили события текущей недели. Речь идет об идущем федеральном расследовании в отношении бывшего сотрудника Трампа — его личного адвоката Майкла Коэна.

Новый номер американского еженедельника выйдет в сентябре.

Ранее после саммита в Хельсинки между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным американский журнал Time опубликовал номер с обложкой, на которой лидеры двух стран появились в одном лице.