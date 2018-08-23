Глава МИД Германии рассказал о разрыве в отношениях Европы и США

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в колонке для Handelsblatt пишет о новом мировом порядке, в котором Берлин видит историческую возможность переопределить роль ЕС в трансатлантическом направлении.

Маас считает, США и Европа отдаляются друг от друга в течение многих лет, и изменения в отношениях начали происходить за долго до прихода к власти президента США Дональда Трампа, и останутся после его ухода. Глава МИД ФРГ выдвигает идею «объединенной Европы», в которой предлагает действовать на основе сбалансированного партнерства. В рамках такого партнерства предполагается, что страны берут на себя равную долю ответственности — и это создает противовес, который можно скоординировано использовать против США, если они когда-либо «пересекут линию».

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Если Европа будет действовать в одиночку, то не справится с этой задачей, пишет Маас. По его словам, главная цель внешней политики стран должна заключаться в построении суверенной, сильной Европы.

«Лишь объединив усилия с Францией и другими европейскими странами, можно достичь баланса с США. Европейский Союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнером для всех тех, кто привержен ему. Она предназначена для этого, потому что компромисс и баланс лежат в ее ДНК», — отмечает Маас.

По его словам, в интересах Европы укрепить европейскую часть Североатлантического альянса. Это необходимо сделать не из-за пошлин Трампа, а потому, что Европа больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.

Правительство Германии уже идет по этому пути, подчеркивает Маас. Помимо этого, он обратил внимание на необходимость увеличения расходов на оборону в целях безопасности Европы.