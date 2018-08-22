Экс-адвоката Трампа вызвали дать показания по делу о фонде президента
Судебные власти американского штата Нью-Йорк направили бывшему адвокату президента США Майклу Коэну повестку с целью допросить его по делу о благотворительном фонде американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, следователи считают, что Коэн может обладать информацией касательно действий фонда.
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Как отмечается, власти Нью-Йорка полагают, что фонд служил прикрытием для безналоговых трат Трампа.
Ранее сообщалось, что Коэн открыл сбор пожертвований, чтобы рассказать правду о Трампе.