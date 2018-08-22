NBC: дела против Коэна и Манафорта привели к «Уотергейту» для Трампа

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В связи с признаниями в суде бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна в Соединенных Штатах наступил один из самых мрачных дней в истории президентства c момента импичмента экс-американскому лидеру Ричарду Никсону, отметил американский телеканал NBC.

21 августа Коэн признал себя виновным в уголовных преступлениях, которые включали незаконную выплату денег за молчание, чтобы помочь Трампу выиграть президентские выборы в 2016 году. Самое главное, отмечает NBC, Коэн заявил, что сделал это по указанию Трампа. В частности, Коэн заплатил американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с Трампом, которые женщины хотели сделать во время избирательной кампании в США.

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Признания Коэна стали настолько разрушительными для Трампа, как в юридическом, так и политическом, что его адвокату Рудольфу Джулиани пришлось в оправдание лишь указать на отсутствие обвинительного заключения непосредственно против президента США, говорится в материале.

«Нет никаких утверждений о каких-либо нарушениях против президента в предъявленных правительством обвинениях против Коэна», — сказал Джулиани.

Заявление Коэна было не последним ударом, нанесенным Трампу, который ранее пришел вместе со своими союзниками, чтобы согласно его предвыборному обещанию «осушить болото» коррупции в Вашингтоне.

Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан по восьми пунктам обвинения в финансовом и налоговом мошенничестве, а американскому конгрессмену Дункану Хантеру, который также был сторонником Трампа, были предъявлены обвинения в нарушении закона о финансировании кампании Трампа.

Все эти обвинения говорят о том, что президент США Дональд Трамп не только знал о преступной деятельности, но и руководил ею, возвращают Соединенные Штаты во времена Никсона.

В 1998 году президент США Билл Клинтон был привлечен к ответственности по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании осуществлению правосудия после скандала, разгоревшегося из-за преданию огласке внебрачной связи с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Однако в отличие от Трампа Клинтон не обвинялся в каких-либо серьезных преступлениях.

Все это происходит за три месяца до промежуточных выборов в США, когда Республиканская партия пытается сохранить большинство в палате представителей и свои позиции в сенате США.

Это был не просто сложный день для Трампа, это был «исторически кошмарный день» для президентства США, заключил NBC.