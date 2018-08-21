Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения

Члены жюри присяжных суда Александрии в штате Вирджиния в ходе заседания по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати, передает CNN.

Манафорта обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации. и налоговых махинациях

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В частности, Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве. Судья объявил недействительными обвинения по десяти пунктам, по которым жюри не пришло к единому мнению. Приговор по делу будет вынесен позднее.

Ранее сообщалось, что присяжные четвертый день не могут прийти к единой позиции «по одному пункту» по делу Манафорта.