Источник: еще один замглавы Минтранса может покинуть свой пост

По словам источника в отрасли, заместитель министра транспорта Николай Асаул может покинуть занимаемую должность, передает РИА «Новости».

Представитель министертва отказался комментировать эту информацию.

По словам источников, вопрос об отставке Асаула находится в обсуждении, однако конкретного решения и сроков по этому вопросу нет. Они также отметили, что в настоящий момент Асаул находится в отпуске.

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Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта России Алан Лушников может покинуть свой пост до конца лета.

За день до этого был по собственной просьбе освобожден от должности замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.