Генпрокурор Украины назвал главный минус Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко недостаточно часто общается с народом. С такой позицией выступил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Украинской правде».

Журналист издания попросил генпрокурора назвать «самый большой минус в Порошенко» как главе государства.

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«Думаю, что президент должен чаще общаться с людьми. За последнее время я не слышу его диалога с людьми. Я ему об этом говорил, поэтому могу здесь повторить. В моем понимании президент — это в любом случае лидер», — заявил Луценко.

Он добавил, что глава государства должен объяснять людям, «где мы, почему так произошло, куда мы идем и как мы это сделаем».

Ранее Порошенко назвал стратегическую цель Украины.