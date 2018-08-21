В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой на табличке

В Хорватии торжественно открылось украинское консульство, о чем почетный консул Украины Ивица Пирич сообщил в своем фейсбуке.

При этом на табличке у входа в консульство ошиблись в склонении названия Украины. На одной из фотографий, опубликованных дипломатом, видно, что на табличке по-украински написано «почетное консульство УкраинА в Хорватии».

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Офис открыла украинская первая леди Марина Порошенко, на церемонии также присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин, премьер-министр Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и другие политики. О реакции официальных лиц на ошибку на табличке не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся в первой строчке государственного гимна.