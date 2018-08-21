Вдова Ельцина назвала «бредом» слова о попытке побега мужа из-за путча

Вдова первого российского президента Наина Ельцина дала комментарий в связи с явлением экс-вице-президента Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин пытался бежать из России во время августовского путча 1991 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ельциной, она знала, что муж будет с защитниками Белого дома до конца. При этом служба безопасности намеревалась вывезти Бориса Ельцина в американское посольство, если бы Белый дом стали штурмовать, но Ельцин «категорически отказался».

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«Для меня и Руцкой, и Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — заявила Ельцина.

Ранее бывший российский вице-президент и генерал авиации Александр Руцкой рассказал, что во время августовского путча 1991 года тогдашний президент страны Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США и был в запое.