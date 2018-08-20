Конгресс США хочет проверить контакты Бутиной с советником Трампа

Демократы в палате представителей конгресса США требуют предоставить документы, которые дадут возможность выяснить, сообщил ли советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2013 году о своих контактах с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной, передает РИА «Новости».

Соответствующее письмо направили главе аппарата Белого дома Джону Келли члены Демократической партии — заместитель главы комитета по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс и заместитель главы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч.

В частности, Линч и Каммингс указывают на сообщения СМИ, в которых говорится о том, что Болтон принимал участие в работе круглого стола по вопросам либерализации оборота оружия, который был «организован Бутиной» и «как сообщается, спонсировался российской организацией «Право на оружие».