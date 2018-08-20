Прокурор по делу Януковича предложил создать аналог Моссада для его поимки

Прокурор по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича Руслан Кравченко заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора, Янукович должен быть доставлен на Украину для отбывания наказания, передает «Громадьске».

«Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — сказал Кравченко.

Реклама

Он также отметил, что обвинение просит для Януковича 15 лет тюрьмы, так как это был максимально предусмотренный срок по статьям преступлений, в которых он обвиняется, в то время как, по его словам, если бы у обвинения была возможность потребовать пожизненного заключения для Януковича, оно бы это сделало.

Ранее сообщалось, что в Киеве завели дело после драки на суде по Януковичу.