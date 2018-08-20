Коржаков рассказал о реакции Ельцина на предложение сбежать в дни путча

Бывший начальник службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал о реакции первого президента России на предложение поехать в американское посольство в дни путча и штурма Белого дома в 1991 году, передает РИА «Новости».

«Когда была угроза штурма, Белый дом практически был окружен баррикадами и танками, положение было трудное, я сказал Ельцину, что есть два выхода: или спускаемся в подвал и отсиживаемся… или есть предложение американского посольства…», — сказал Коржаков.

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Он обратил внимание на то, что здание посольства находилось в 200 метрах от Белого дома.

«Тогда он меня спросил: «Куда мы собираемся ехать?» Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими», — сказал Коржаков.

Также он назвал неправдой заявление бывшего вице-президента России, генерала авиации Александра Руцкого о том, что у Ельцина якобы был запой в эти дни, отметив, что они пили только чай и кофе, выпив только «по рюмке коньяка».

Ранее в Ельцин-центре назвали бессовестной ложью слова о попытках экс-президента сбежать в дни путча.