Коржаков рассказал о реакции Ельцина на предложение сбежать в дни путча
Бывший начальник службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал о реакции первого президента России на предложение поехать в американское посольство в дни путча и штурма Белого дома в 1991 году, передает РИА «Новости».
«Когда была угроза штурма, Белый дом практически был окружен баррикадами и танками, положение было трудное, я сказал Ельцину, что есть два выхода: или спускаемся в подвал и отсиживаемся… или есть предложение американского посольства…», — сказал Коржаков.
Он обратил внимание на то, что здание посольства находилось в 200 метрах от Белого дома.
«Тогда он меня спросил: «Куда мы собираемся ехать?» Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими», — сказал Коржаков.
Также он назвал неправдой заявление бывшего вице-президента России, генерала авиации Александра Руцкого о том, что у Ельцина якобы был запой в эти дни, отметив, что они пили только чай и кофе, выпив только «по рюмке коньяка».
Ранее в Ельцин-центре назвали бессовестной ложью слова о попытках экс-президента сбежать в дни путча.