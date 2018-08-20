Украина не планирует возвращать Крым военным путем

Заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что киевские власти на данный момент не намерены возвращать Крымский полуостров военными методами. Об этом сообщает украинское информационное агентство «УНН».

При этом Гданов призвал украинские государственные учреждения проработать вопрос реализации санкций против России, а также рассмотреть перспективы расширения санкционного списка.

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«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — сказал Гданов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал способ «возвращения» Крыма.