В Ельцин-центре назвали бессовестной ложью слова о попытках экс-президента сбежать в дни путча

Заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень назвала ложью заявления бывшего вице-президента России Александра Руцкого о том, что первый российский президент Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США во время путча 1991 года, передает РИА «Новости».

«Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме», — сказала Телень.

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При этом она подтвердила, что служба безопасности Ельцина рассматривала возможность его эвакуации в посольство США, но сам Ельцин категорически отказался от этого.

Она также обвинила Руцкого в попытке «переписать историю».

«Сейчас выросло целое поколение людей, которое по разным причинам плохо представляет себе, что происходило в дни путча. На них, видимо, и рассчитывал Руцкой, предприняв попытку переписать историю», — заявила Телень.

Ранее бывший вице-президент России, генерал авиации Александр Руцкой рассказал, что во время августовского путча 1991 года тогдашний президент страны Борис Ельцин пытался сбежать в посольство США и был в запое.