Новый премьер Белоруссии призвал не ждать «революционных разворотов»

Новый премьер-министр Белоруссии Сергей Румас призвал не ожидать «революционных разворотов» в стране, сообщает РИА «Новости»

«Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов», — заявил Румас во время представления обновленного состава правительства сотрудникам аппарата Совета министров.

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По его словам, все стоящие перед правительством задачи известны и определены программными документами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего правительство с 2014 года. Претензия к кабмину — «пофигическое отношение» к его поручениям.