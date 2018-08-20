В Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча президента страны Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом не имеет смысла после того, как США вышли из ядерной сделки. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зарифа, своим выходом из СВПД Штаты перечеркнули «огромный прогресс», который ранее был достигнут.

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»[Соглашение] было для нас лакмусовой бумажкой — можем мы доверять США или нет», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что США опасаются возможного вмешательства ряда стран, в том числе Ирана, в грядущие промежуточные выборы.