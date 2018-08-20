Бывший посол России в США назвал «накрученным» дело Бутиной

Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что дело задержанной россиянки Марии Бутиной является «надуманным и накрученным». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Все говорит о том, что это дело — надуманное и накрученное. Поражает, насколько низко пала деловая и политическая культура в США. То есть становятся возможными даже такие дела против российских граждан, как это», — отметил Кисляк.

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По его словам, он не встречался с Бутиной лично, однако девушка могла присутствовать, например, на мероприятии в посольстве.

Ранее сообщалось, что в СПЧ назвали условия содержания россиянки в американской тюрьме нарушением прав человека.