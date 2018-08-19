Ким Чен Ын рассказал, что народ КНДР «пишет историю чуда»
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что жители страны пишут историю чуда, сообщает ЦТАК.
Об этом он сказал во время посещения стройки в уезде Самчжиен.
По его словам, ряд других стран с помощью санкций создают трудности на пути развития КНДР.
«С помощью... энтузиазма народа даже в самых трудных и тяжелых условиях пишется легендарная история чуда», — заявил он.
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Ранее Ким Чен Ын назвал меры, принимаемые в отношении Северной Кореи «разбойническими».
Также северокорейский лидер заявил, что по завершении строительства туристической зоны «весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа».