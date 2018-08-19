США опасаются вмешательства Китая и КНДР в выборы-2018

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что помимо потенциального вмешательства России в выборы 2018 года США опасаются таких же действий со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать утвердительно, что есть достаточная озабоченность в части безопасности по поводу вмешательства Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи, и мы предпринимали усилия (в прошлом), чтобы это предотвратить… в контексте выборов 2018 года это те четыре страны (вместе с Россией), по поводу которых мы больше всего озабочены», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дал разрешение юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские выборы.