В Госдуме оценили итоги встречи Путина и Меркель

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель продемонстрировала готовность России и Германии к взаимодействию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Железняка, страны готовы взаимодействовать, несмотря на наличие разногласий в некоторых внешнеполитических вопросах.

Реклама

«Встреча продемонстрировала понимание ведущей страны Европы безальтернативности диалога с Россией в решении ключевых международных проблем и урегулировании глобальных и региональных вызовов», — заявил Железняк.

Он добавил, что у российской и немецкой сторон большой потенциал сотрудничества, а тон встречи Путина и Меркель является «позитивным сигналом» для мирового сообщества.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что российско-немецкие переговоры являются событием мирового масштаба, поскольку диалог между Россией и ФРГ для международной повестки важен не меньше, чем российско-американские отношения.