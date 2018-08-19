Матвиенко заявила о крахе американского либерализма

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очевидным провал «либерального проекта мирового порядка» в том виде, который он приобрел США. Об этом она заявила в интервью журналу «Международная жизнь», выдержки из которого были получены «Газетой.ru».

По мнению сенатора, американский либерализм «не просто не привлекателен для значительной части человечества, он ее пугает, отталкивает», что связано с потерей ряда либеральных ценностей.

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«Я имею в виду утрату им (либерализмом) таких своих базовых принципов, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность. Их сменили попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми фейковыми новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики», — заявила Матвиенко.

Она также отметила, что внутри Запада и ЕС нарастают разногласия, из-за чего прошедший саммит «большой семерки» превратился в «шесть плюс один». Запад, полагает Матвиенко, стал главным «генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом».

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему остается одним из главных экономических партнеров России, и у стран даже «намечаются новые точки соприкосновения». Сенатор обратила внимание и на хельсинскую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую считает важным событием.

Ранее Матвиенко поделилась своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту.