В казачьем хоре рассказали о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии

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Директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

По словам Арефьева, приглашенные на свадьбу были «шокированы» выступлением казачьего хора.

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«С самой первой песни, которой в программе стала «Люблю я козаченьку», Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс», — рассказал Арефьев.

Он добавил, что такая реакция вдохновила артистов, а доброжелательная атмосфера показала, что не существует непреодолимых проблем.

Уточняется, что хор также исполнил для невесты «Натали» на французском, для жениха — песню на немецком, а также «Роспрягайтэ, хлопци, конэй», «Гармонь-Кубань», «Катюшу» и «Калинку».

Ранее появилось видео выступления казаков на свадьбе главы МИД Австрии.