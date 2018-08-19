Появилось видео тоста и танца Путина с главой МИД Австрии

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В сети появилась видеозапись со свадьбы главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера, на которой российский президент Владимир Путин произносит тост на немецком языке, а также танцует с невестой. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как жених, танцуя с Кнайсль, указывает жестами на Путина, а потом подводит ее к нему. Затем российский лидер танцует перед праздничным шатром с министром иностранных дел Австрии.

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Также на видео Путин произнес тост на немецком языке продолжительностью почти четыре минуты, в котором отметил, что много лет назад Кнайсль стала его первым другом в Австрии и что они и по сей день поддерживают хорошие отношения. Президент пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью и пригласил их в Россию.

Ранее сообщалось, что Путин подарил главе МИД Австрии на свадьбу.