Трамп разрешил своему юрисконсульту сотрудничать с Мюллером

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что дал разрешение юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские выборы.

По его словам, он разрешил Макгану и другим сотрудникам Белого дома полностью сотрудничать с Мюллером.

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Он также добавил, что администрации США предоставила команде Мюллера более 1 млн страниц документов.

Трамп подчеркнул, что данное дело является «самым прозрачным» в истории США.

Ранее СМИ сообщили, что Макган активно сотрудничает со следователями по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы.