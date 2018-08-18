Меркель надеется на перемирие на Украине к началу учебного года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется, что перемирие на Украине установится к началу нового учебного года, передает РИА «Новости».

Об этом она рассказала во время заявления для прессы перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.

Реклама

«Мы над этим уже довольно работаем. Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечивать перемирие», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Путин направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.