Эрдоган переизбран главой правящей партии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост председателя правящей партии справедливости и развития Турции в рамках ее съезда в Анкаре, передает Anadolu.

Эрдоган был переизбран на посту руководителя партии в шестой раз.

За него отдали свои голоса 1380 делегатов съезда.

Ранее сообщалось, что турецкий суд отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста несмотря на то, что 15 августа истекает срок ультиматума США. Это произошло после того, как Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США.