Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назначил нового руководителя правительства страны. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Как отмечается, должность премьер-министра занял бывший глава Банка развития Сергей Румас. В прошлом главой кабмина был Андрей Кобяков. Кроме того, первым заместителем премьера стал Александр Турчин, до этого занимавший должность руководителя аппарата совета министров.

Ранее Лукашенко поручил отправить в отставку глав минпрома и минстройархитектуры, а также объявил о полном служебном несоответствии председателю Госкомвоенпрома и госсекретарю совбеза.