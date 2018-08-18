В Сенате США назвали дело о сговоре Трампа с Россией «адски разочаровывающим»

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр признал, что у его ведомства нет фактических доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По имеющимся данным, Берр занимается расследованием на протяжении 19 месяцев, однако дело, по его словам, оказалось «адски разочаровывающим» и куда более сложным, чем он изначально себе представлял.

Реклама

«Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор», — сказал Берр.

При этом сенатор подчеркнул, что досрочно прекратить расследование дело — это худшее, что можно сделать в настоящий момент. Он также отметил важность успешного итога расследования для американского сената как государственного института.

Ранее Bloomberg рассказал, когда может активизироваться расследование «российского дела».