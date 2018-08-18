В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Глава комитета сената США по разведке Ричард Берр заявил, что фактических доказательств «сговора» американского президента Дональда Трампа с Россией нет. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, он ведет работу над данным расследованием уже 19 месяцев.

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Он также добавил, что возможное преждевременное прекращение расследования является «самым худшим» вариантом развития событий.

Берр подчеркнул, что в сентябре комитет намерен провести встречу с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали покончить с «одержимостью Россией».