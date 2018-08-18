Мюллер настаивает на тюремном сроке для экс-советника Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о «российском вмешательстве» в выборы, настаивает на тюремном сроке в качестве приговора бывшему советнику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу. Об этом сообщает The Washington Post.

По его мнению, Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.

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Как отмечается, Мюллер также настаивают на том, что экс-советник Трампа должен выплатил штраф в размере $9,5 тыс.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что расследование «российского дела» началось из-за слов Пападопулоса в баре.