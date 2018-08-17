Путин внес на рассмотрение кандидатов на пост глав трех регионов

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства предложил кандидатуры и.о. главы региона Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и главы Дирекции транспорта округа Виталия Лагутина.

Также ранее сообщалось, что Путин внес на рассмотрение кандидатуры на должность глав Ингушетии и Дагестана.