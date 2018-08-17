В Госдуме ответили на предложение депутата Рады ввести визы для россиян

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал предложение депутата Рады Украины Юрия Чижмаря ввести визовый режим с Россией, передает RT.

По его словам, подобное высказывание могло быть сделано в связи с приближением парламентских выборов на УКраине.

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«Гонка предвыборная началась. Сейчас мы с вами много чего услышим и увидим. В украинском парламенте и во власти люди неспокойные», — сказал Свищев.

При этом Свищев выразил надежду, что «здравый разум победит, и руководство Украины не допустит таких мер», поскольку в случае введения визового режима фактически «они выстрелят себе в ногу».

Ранее Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что россиян, которые посещают Украину, следует обязать получать визу. По словам депутата, он не имеет ничего против, чтобы Украину посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на территории страны.