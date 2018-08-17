Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турция много лет «пользовалась США». Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

Трамп напомнил, что турецкие власти удерживают американского пастора Эндрю Брансона, которого президент назвал «великим заложником-патриотом». Глава США подчеркнул, что страна не будет «платить» за его освобождение.

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«Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!», — написал Трамп.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если пастор Брансон не будет освобожден.