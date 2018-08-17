В Госдепе пригрозили санкциями за сотрудничество с Ираном

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в Госдепартаменте заявил, что американские власти готовы ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с иранской стороной. Слова спецпредставителя передает РИА «Новости».

По его словам, в США ожидают, что торговая активность Ирана к ноябрю текущего года будет «сведена к нулю».

Реклама

«Мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции», — сказал Хук, когда его спросили, как американские власти собираются ограничить торговое сотрудничество Ирана и Китая.

Ранее Хук заявлял, что президент США Дональд Трамп готов к диалогу с Тегероном, если последний изменит «свое поведение».